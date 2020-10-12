В Москве создадут методики для жителей в случае нарушений при капремонте

Нужны реальные рычаги

Для москвичей разработают рекомендации на случай, если капитальный ремонт в их домах проходит с нарушениями. Об этом рассказал федеральный координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По его словам, механизм работы проекта "Капремонт" разработали на примере домов по улице Дежнева в Южном Медведкове. Жители жаловались, что фасад после капитального ремонта выглядит плохо, а сама работа сделана некачественно.

"Встретились с жителями, выработали первый план действий: в доме №29/1 фасад предстоит переделать. В соседнем доме ситуация немного сложнее – нужна рабочая группа, которая вместе с жителями оценит предстоящий фронт работ. Именно на основе подобных конкретных кейсов мы намерены создать методики: как жителям действовать в подобных случаях. Уверен, эти пошаговые конкретные схемы будут востребованы не только в Москве, но и в других регионах", — сказал Козлов.

Проект "Капремонт" создан московским отделением партии "Единая Россия". Его цель – создать реальные рычаги воздействия в случаях, когда капитальный ремонт проходит с нарушениями, отметил секретарь отделения Андрей Метельский. Курировать проект на территории Северо-Восточного административного округа будет депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"