"Между нами пропасть": Шепелев пожаловался на работу соцслужб

Телеведущий поделился историей в соцсети

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился своим неприятным опытом взаимодействия с социальными работниками. В соцсети он рассказал, как две недели ждал ответа от одной из структур, которая работала с его документами.

"Две недели назад я отправил на рассмотрение пакет документов и все две недели тормошил, мол, когда, когда, не нужно ли еще чего, всё ли вы получили и прочее. Спустя две недели в пятницу после обеда мне сообщают, не можем открыть че-то всё не то, никак, в общем, давайте еще раз. Две недели!" – возмущается Шепелев.

По его словам, между ним и соцслужбой лежит пропасть. "Это я ответственный, а с другой стороны провода там никто не торопится, там не надо, там только открывают письмо две недели и потом читают еще столько же", - пожаловался в инстаграме Шепелев.

Подписчики поддержали телеведущего, но некоторые напомнили ему о том, что многие службы очень загружены.

- Дело не в лени, а в том, что вот таких "ответственных" у различных служб - не один Шепелев. Их тысячи. И каждый считает, что его дело важнее. - Я думаю, причина долгого рассмотрения не в лени, а в объемах работы на одного сотрудника. - Держитесь! Терпения вам. Привыкайте. Это на самом деле нужно только вам.

Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, которого ему родила певица Жанна Фриске. В настоящее время телеведущий живет с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой и ее дочерью Лидой.

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