Евросоюз отверг возможность введения всеобщего карантина

Но новые ограничительные меры вводит

Великобритания, Чехия и Франция с понедельника вводят новые ограничения в борьбе с коронавирусом. Останавливается практически вся культурная и развлекательная жизнь в Европе. Хотя в Брюсселе уверяют, что Евросоюз не будет снова вводить общий карантин. По темпам выявления инфекции в мире теперь лидирует Индия - более 70 тысяч новых случаев в сутки. И страна быстро догоняет США, которые с весны возглавляют печальный мировой список по количеству заражённых. Однако президент Трамп, недавно выписанный из госпиталя, уже намерен вернуть в свой календарь все ранее намеченные встречи с избирателями, выступления и предвыборные митинги.

Действительно ли Дональд Трамп переболел коронавирусом или нет – тайна, но даже инфекция стала инструментом политической борьбы. При наличии целого ряда дополнительных факторов риска в госпитале он провел буквально пару дней. А врач Белого Дома объявил главу государства безопасным для окружающих буквально сразу после выписки, объяснив это довольно невнятно, мол, температуры и развития остальных признаков болезни нет более 24 часов. Сам Трамп вот уже который день излучает невероятный оптимизм. Теперь он с полным правом может похвастаться и собственным здоровьем, что немаловажно для лидера страны, и достижениями американской медицины.

"Врачи Белого дома, как вы знаете, лучшие, и они сказали: "полностью безопасен". Я победил этот сумасшедший, ужасный китайский вирус. И я должен сказать вам, что чувствую себя фантастически", - похвастался Трамп.

Коронавирусную карту разыгрывают и демократы. В то время как хозяин Белого Дома уже давно обещает самую эффективную вакцину в мире, представители Демпартии отговаривают американцев от вакцины Трампа, требуют данные о тестировании президента на COVID-19 до госпитализации и ставят под сомнение его дееспоособность. Якобы синтетические антитела, которые ввели пациенту №1 в качестве экспериментального лечения, могут вызвать агрессию. Один из основных рупоров демократов - газета New York Times - гнет ту же линию: препараты, которые дают президенту, способны отразиться на его психическом состоянии и существенно повысить риск принятия им неадекватного решения. Например, он может нажать на "красную кнопку". И врачи, опрошенные оппозиционно настроенными к главе государства журналистами, подтвердили: ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства.

Репортеры New York Times уверяют: склонность Трампа к непредсказуемым поступкам и заявлениям усугубилась после заражения. Хотя пока президент особо резких заявлений не делал, ракетами, как в свое время с Ким Чен Ыном, не мерялся. Свою версию издание подкрепляет так, что впору тестировать на адекватность его журналистов. Они разглядели странности в том, что глава государства, несмотря на свое состояние, активно пользовался соцсетями и давал по 2-3 интервью в сутки. Сам твиттер, чью аудиторию американский лидер значительно увеличил, его сообщение о своей безопасности для окружающих пометил, как вводящее в заблуждение. Между тем, при всем боевом настрое президента, в США уже под 8 миллионов выявленных случаев коронавируса и почти 215 тысяч жертв COVID-19.

По другую сторону океана ситуация не менее тревожная. Европа день за днем ставит антирекорды. Минувшие сутки -плюс 123 тысячи заболевших в Старом Свете. Девять крупных городов и регионов Франции перешли в разряд территорий с максимальным уровнем опасности. В стране введено обязательное ношение масок во всех общественных местах. При этом некоторые французы считают, что этого недостаточно.

В некоторых городах Германии для магазинов, баров, ресторанов и клубов введен ночной комендантский час. В Чехии закрыты все спортивные объекты, полностью заморожена культурная жизнь, ограничена работа ресторанов.

В Словакии учебные заведения переводят на дистанционный режим работы. Британия и вовсе готовится к новому повсеместному карантину.

А вот в китайском Циндао власти решили протестировать все население города, а это почти 10 миллионов человек, всего лишь после выявления шести новых случаев бессимптомного носительства COVID-19.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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