Турция поддержала итоги московских переговоров по Карабаху

Изначально страна выступала за военное решение конфликта

Затягивать с политическим диалогом между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе нельзя. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия рассчитывает на то, что принятые на трёхсторонней встрече в Москве решения будут соблюдаться всеми сторонами. Однако пока, по словам министра, режим прекращения огня соблюдается не в полной мере.

На кадрах, снятых уличными камерами, предположительно запечатлён момент ракетного удара по азербайджанскому городу Гянджа. Мощнейший взрыв. На мужчину, который в этот момент шел по улице, летят осколки стекол и куски оконных рам.

"Инцидент произошел вчера вечером. Мы спали. Взорвались две бомбы. Многие магазины на этой улице пострадали", - говорит житель азербайджанского города Гянджа Вусал Мемедов.

Основной удар пришелся по жилому кварталу. Один из домов был разрушен. Девять человек погибли. Больше тридцати ранены. Ответственность за этот обстрел официальный Баку возложил на Ереван. А президент Алиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян лично отдал приказ о ракетном ударе.

Житель Степанакерта проводит журналистов в свою квартиру, пострадавшую в результате азербайджанских обстрелов: выбитые окна, двор усеян кусками бетона и металла. Этот район столицы Нагорного Карабаха в числе наиболее пострадавших.

Соглашение о перемирии, достигнутое в Москве, подарило людям надежду. Интенсивность обстрелов, безусловно, снизилась. Однако нельзя сказать, что они прекратились совсем. Причем обе стороны традиционно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

"В ночь с 11 на 12 октября обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной. Подразделения армянских вооруженных сил в нарушение гуманитарного перемирия несколько раз предпринимали попытки атаковать позиции азербайджанской армии. Уничтожено большое количество боевой техники противника, в том числе три реактивные системы залпового огня "Град", танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ответ о своих успехах рапортуют и вооруженные силы Армении, подкрепляя их кадрами сбитого азербайджанского беспилотника и данными о потерях со стороны противника. При этом Ереван настаивает на том, что это Баку предпринимает попытки наступления и не прекращает обстрелы.

"На данный момент, к сожалению, мы не можем отметить, что имеем полноценное прекращение огня. До приезда сюда продолжает поступать информация, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по прекращению огня. И в этом смысле я хочу подчеркнуть важность внедрения верификационного механизма, который позволит достигнуть установления этого режима", - сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

На встрече в Москве, которая длилась 12 часов и закончилась поздней субботней ночью, стороны также подтвердили готовность к началу субстантивных переговоров и неизменность их формата. То есть, и Ереван, и, самое главное, Баку выразили готовность продолжать обсуждать карабахскую проблему, не расширяя список посредников, коими сейчас являются Россия, Франция и США.

"Я думаю, что наши совместные ночные бдения, которые все-таки завершились согласованием очень важного документа, они не были зря, не пропали зря эти наши усилия. И все-таки мы сможем переломить ситуацию на "земле" в самое ближайшее время. По крайней мере мы в этом заинтересованы, как, я думаю, и стороны, которые противостоят друг другу на земле", - прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

Более того, как заявил в понедельник министр, в поддержку документа, подписанного в Москве, высказалась и Турция, которая изначально заняла сторону Азербайджана и ратовала за военное решение. Однако сейчас крайне важно сделать так, подчеркнули сегодня в Кремле, чтобы эти договоренности реально заработали. Это откроет путь к полноценному прекращению огня и началу полноценных переговоров по решению карабахской проблемы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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