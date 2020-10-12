"Свет клином не сошелся": в Брюсселе высказались о санкциях из-за Навального

Отравление блогера не должно мешать отношениям с Россией

Главы МИД стран Евросоюза согласовали новые санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Такое решение принято на министерской встрече ЕС в Люксембурге.

Список конкретных российских граждан и организаций, которые якобы ответственны за отравление блогера, министры не обсуждали. Собственно, обсуждать его было просто невозможно, потому что, по признанию одного из европейских дипломатов, ни доказательной базы, ни конкретных подозреваемых у них просто нет. Но министры приняли политическое решение. Обвинить Россию в применении химического оружия не получилось.

Теперь ЕС будет рассматривать создание некоего нового механизма, в рамках которого санкции последуют за якобы "противодействие проведению прозрачного расследования" инцидента с Навальным.

В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что инцидент с Навальным не должен определять отношения между Россией и Европой. Возможные санкции вводятся "по конкретному делу".

"Свет не сошелся клином на этом печальном событии с Навальным, которое не может препятствовать рассмотрению всех других вопросов", - сказал Боррель, слова которого приводит ТАСС.

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