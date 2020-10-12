Сергей Собянин посетил строящийся офисный парк Comcity в ТиНАО

Вторая очередь административно-делового центра возведена уже на 20%

В Москве в районе станции метро "Румянцево" идет строительство офисного центра и торгово-гостиничного комплекса в рамках новой для России концепции "город в городе". Возводятся жилой комплекс, школа и детский сад. В понедельник ход работ осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, микрорайон станет примером качественного городского пространства с комфортным жильем и тысячами рабочих мест. Для жителей и работников нового квартала поблизости будет благоустроен лесопарк.

Развитие офисного парка возле станции метро "Румянцево" не останавливается ни на минуту. Вторая очередь административно-делового центра возведена уже на 20%. Появились первые этажи. Но арендаторы бронируют места уже сегодня.

"Создаётся комплекс зданий, включающий в себя высокий уровень благоустройства и позволяющий чувствовать себя людям весьма комфортно рядом с парком и хорошей транспортной доступностью", - сказал представитель компании-застройщика Роман Слободяник.

Как и первая, вторая очередь делового кластера будет отвечать "зелёному" стандарту. Архитектура и планировка здесь устроены таким образом, что работников окружает обилие света и созданы максимально комфортные условия.

Особенность этого делового кластера в том, что работники здесь чувствуют простор и личную свободу. Этого удаётся добиться за счёт большого количества зелени и широких панорамных окон. Точно в таком же архитектурном стиле будет выполнен и второй этап офисного комплекса, в котором также появится гостиница и жилой комплекс.

Большие окна, автоматические внешние жалюзи на фасадах, энергосберегающее оборудование и многое другое, что делает офисный парк самым инновационным и пока единственным в своём роде в Москве. Проект будет так называемым "городом в городе", когда вся необходимая инфраструктура под рукой. Рядом с жилым комплексом появится детский сад и школа. Весь центр расположится на площади почти в полсотни гектаров.

"Первая очередь полностью сдана. Здесь много компаний из IT-отраслей, поэтому мы создали определённый кластер и называем его Comcity. В продолжение проекта сейчас развивается вторая фаза", - сообщил председатель правления компании-инвестора Мартин Шаффер.

Офисный парк относится к классу "А", то есть является образцово показательным с точки зрения возможностей и комфорта работы в нём. Все готовые офисы делового кластера уже сданы. Среди арендаторов - 14 крупных международных и российских компаний. Всего создано 11 тысяч рабочих мест. Второй корпус добавит к этой цифре ещё 5 тысяч.

"Новая Москва продолжает развиваться. Сегодня здесь живёт полмиллиона человек. Создано 260 тысяч новых рабочих мест. Вложено около 2 триллионов рублей инвестиций. 2/3 из них - это частные инвестиции. Это и жильё, и социальные объекты, и, конечно, рабочие места. Здесь в Comcity, на этой площадке, в общем один из образцов того, как надо делать, как надо вкладывать инвестиции", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Помимо рабочих мест, в окрестностях бизнес-центра появляются и территории отдыха. В соседнем посёлке благоустраивают парк "Говоровский лес". В сквере появятся освещённые дорожки, лавочки, детские площадки и островки для активного отдыха. Прогуляться по современному парку можно будет уже через год.

"Мусор весь вывезли, сейчас дорожки сделаем, там детские площадки сделаем. Такой парк будет хороший. Будете гулять, наслаждаться воздухом", - сказал Собянин.

Строительство нового офисного парка является частью проекта по развитию Новой Москвы. В течение предстоящих 15 лет в Троицком и Новомосковском административных округах количество рабочих мест должно увеличиться в 2,5 раза, появится несколько новых станций метро и больше миллиона квадратных метров жилья.

Илья Данильцев, Станислав Ильин и Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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