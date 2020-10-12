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Депутат МГД Титов: Московский акселератор помогает выявить социально важные стартапы

17:01
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Столичные стартапы в сфере фармацевтики, медицины и биотехнологий привлекли 50 миллионов рублей

Член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов рассказал об итогах программы московского акселератора в сфере биомедицинских технологий.

В разговоре с АГН "Москва" Титов сообщил, что московские стартапы в сфере фармацевтики, медицины, биотехнологий привлекли 50 миллионов рублей инвестиций и уже заключили первые контракты на свою продукцию на 12,5 миллиона рублей.

Депутат уверен, что акселератор помогает выявить самых мотивированных, самых продвинутых и социально ответственных предпринимателей в этой сфере.

"Московский акселератор помогает не только традиционным компаниям в сфере IT. Биомедтехнологии - это направление на стыке медицины и цифровых технологий, и повышенный интерес к этой отрасли имеет огромное социальное значение", - отметил парламентарий.

Титов дополнил, что внимание Москвы к сфере биомедицинских технологий только усиливается. Москва должна продолжать такие программы. Это в конечном итоге скажется на качестве всех медицинских услуг как платных, так и оказываемых в рамках страховых программ", - прогнозирует депутат.

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