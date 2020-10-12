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Депутат МГД Козлов: "Наш город" позволяет жителям ТиНАО быстро решать повседневные проблемы

16:55
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Доступ к порталу получили еще 6 поселений в Новой Москве

Жители Новой Москвы смогут быстро решать повседневные проблемы благодаря порталу "Наш город". Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов. Доступ к порталу получили шесть поселений ТиНАО - Внуковское, Сосенское, Десеновское, Рязановское, Московский и Мосрентген.

Теперь жителям доступны обращения, касающиеся проблем в многоквартирных домах, на дворовых территориях и дорогах, остановках и маршрутах общественного транспорта, поликлиниках и стройплощадках.

"Порой жителям приходится звонить, писать в разные отделы ответственных организаций, поскольку их отправляют то туда, то сюда, чтобы добиться исправления ситуации. Онлайн-ресурс позволит проблему решить оперативно, поскольку все органы власти должны отреагировать в короткие сроки, это одно из главных требований, к тому же все будут проинформированы о сложившейся трудности. Жителям не придется обивать множество инстанций", - подчеркнул депутат.

Портал "Наш город" работает с 2011 года. За это время с помощью сервиса решено более 4 миллионов городских проблем.

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