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Подробности стрельбы на остановке в Нижегородской области

18:10
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Стрелка ищут

В результате обстрела автобусной остановки в Нижегородской области пострадали не менее трех человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По разным данным, в результате стрельбы погибли три или четыре человека.

Инцидент произошел на автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области в понедельник вечером. Неизвестный открыл огонь по пассажирам, после чего сбежал.

Как сообщает телеканал РЕН, стрелка зовут Андрей, ему 40 лет. По данным местного портала NN.RU, нападавшему всего 18 лет. Со слов местных жителей, он приехал в поселок к своей бабушке.

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