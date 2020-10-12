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Раскрыта личность расстрелявшего остановку в Нижегородской области

18:29
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Стрелку всего 18 лет

Стрельбу на остановке в Нижегородской области устроил 18-летний местный житель. Об этом сообщает агентство ТАСС. По предварительным данным, юношу зовут Даниил М.

Ружье, из которого Даниил открыл стрельбу, подарил ему отец для охоты, пишет портал NN.RU со ссылкой на местных жителей.

В полиции подтвердили факт стрельбы. В местном МВД попросили жителей поселка Большеорловское соблюдать осторожность, поскольку преступник вооружен.

Стрельба на остановке произошла в понедельник вечером. Мужчина открыл стрельбу по автобусу и остановке. Погибли, по разным данным, три или четыре человека.

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