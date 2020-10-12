Заворотнюк и Чернышева трогательно поздравили с годовщиной венчания

Группа поддержки актрисы опубликовала новое сообщение

Группа поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост в инстаграме. Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" поздравили Заворотнюк и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева с годовщиной венчания.

"С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Петр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется еще долгие-долгие годы и принесет вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! И пусть все высшие силы будут на вашей стороне!" - говорится в сообщении группы поддержки.

Фанаты также поделились архивным снимком, который был сделан в день торжества. На фото звезда "Моей прекрасной няни" и ее муж выходят из храма.

К поздравлениям присоединились также другие поклонники и друзья семьи. Они оставили множество комментариев под постом.

- С годовщиной вас. Пусть любовь живет в ваших сердцах всегда. - Поздравляю! Любим вас очень и желаем вам прожить долгую и счастливую жизнь вместе и только рядом! - С праздником дорогие наши, пусть ваша любовь победит всё. Мы рядом.

Звездная пара зарегистрировала брак в сентябре 2008 года. Спустя месяц Заворотнюк и Чернышев обвенчались.

В прошлом году стало известно, что актриса страдает от онкологии. Семья Заворотнюк не комментирует слухи о ее здоровье.

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