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ТЦ "Охотный ряд" грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер

19:01
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Торговый центр может закрыться на 3 месяца

"Охотный ряд" уличили в нарушении мер профилактики коронавируса. Теперь торговому центру грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на 90 суток.

Как рассказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов, в торговом центре не соблюдался перчаточно-масочный режим посетителями, воздух не обеззараживался, а у посетителей не было возможности приобрести индивидуальные средства защиты.

"Кроме того, были некоторые замечания к осуществлению дезинфекционной деятельности", - сказал Кобразов.

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