К стрельбе в нижегородском поселке привела ссора с бабушкой

18-летнего стрелка ищут

Журналисты восстановили хронологию инцидента в поселке Большеорловское Нижегородской области.

По данным агентства ТАСС, в понедельник днем 18-летний Данил Монахов поссорился со своей бабушкой. Что именно стало причиной конфликта не сообщается, но в какой-то момент юноша достал ружье и выстрелил в пожилую женщину. На крики прибежал сосед семейства, в которого Даниил также выстрелил. От полученных ран мужчина скончался.

После этого Монахов схватил еще одно ружье и побежал к автобусной остановке, где застрелил еще двух человек, а также ранил двух женщин. Затем он выстрелил несколько раз в подъехавший к остановке автобус.

Бабушка стрелка была доставлена в больницу. Врачам удалось спасти женщину. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По информации телеграм-канала Mash Монахов скрывается в районе поселка Рустай. На его поиски направлены сотрудники Росгвардии. На месте ЧП работают следователи.

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