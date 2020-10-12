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В Минфине исключили введение в России налога на бездетность

20:14
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Ранее с таким предложением выступили в "Совете матерей"

В Минфине прокомментировали предложение общественной организации "Совет матерей" ввести в России налог на бездетность.

"Данные предложения в Минфине России не рассматриваются", - заявили агентству РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее в понедельник председатель правления "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила взимать по 300-500 рублей в месяц с тех людей, которые "сознательно отказываются от решения родить ребенка".

По мнению Буцкой, платить такой налог должны и мужчины, и женщины. "Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит", - сказала она.

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