Бабушка нижегородского стрелка скончалась в больнице

Врачи не смогли спасти пенсионерку

Бабушка Данилы Монахова, устроившего стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, скончалась в больнице от полученных ранений. Врачи боролись за жизнь пенсионерки, но спасти ее не удалось. О смерти женщины сообщает портал NN.RU.

Таким образом, число жертв Монахова увеличилось до четырех.

Стрельба в нижегородском поселке произошла в понедельник во второй половине дня. Данила Монахов после ссоры с бабушкой взял ружье и несколько раз выстрелил в нее, а затем убил прибежавшего на крик мужчину. После этого он, вооружившись вторым ружьем, отправился на автобусную остановку, где убил двух и ранил двух человек.

В настоящее время Монахов скрывается в окрестностях села. Его поисками занимается полиция и Росгвардия.

Соседи семьи рассказали, что Данила был тихим и спокойным ребенком. В Большеорловское приезжал из Нижнего Новгорода. Ружье ему месяц назад подарил отец.

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