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Стало известно о состоянии девочки, жившей полгода в шкафу

21:07
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Ребенка перевели из реанимации в обычную палату

Найденная в шкафу на Урале шестимесячная девочка переведена из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"Предстоит решить еще много вопросов - в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь", - написала омбудсмен в фейсбуке.

На прошлой неделе в доме жительницы Карпинска Свердловской области нашли изморенного голодом шестимесячного ребенка. Женщина родила девочку еще в апреле, но не оформила на нее документы и прятала ребенка в шкафу.

Медики диагностировали у девочки дистрофию третьей степени. Возбуждено несколько уголовных дел: об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию.

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