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Нападение на Саакашвили в Греции попало на видео

22:29
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Экс-президент Грузии получил по голове

Одиозного политика Михаила Саакашвили избили в Греции. Всё случилось в Афинах, куда бывший грузинский лидер приехал встретиться с соотечественниками в рамках подготовки к парламентским выборам у себя на родине.

На мероприятии оказались и его противники. Один из них вклинился в толпу, которая окружила Саакашвили на улице, и нанёс ему несколько ударов по голове. Между собравшимися завязалась потасовка. Сообщалось, что кто-то применил слезоточивый газ. Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось вмешаться полицейским. В итоге, несколько человек пострадали.

Сам Саакашвили отделался лёгкими ушибами. Он продолжил мероприятие, обвинив в нападении грузинские власти, передает "ТВ Центр".
 

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