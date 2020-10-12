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СКР показал видео обыска в доме нижегородского стрелка

21:20
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Следователи считают, что 18-летний Монахов готовился к преступлению

Следственный комитет показал обыски в доме,  в котором жил Данила Монахов. На записи видны следы крови на полу в комнате, а также различные документы, в том числе охотничий билет.

Следователи полагают, что Монахов заранее готовился к преступлению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.  Разрешение на оружие Монахов получил меньше месяца назад

Стрельба в нижегородском поселке произошла в понедельник во второй половине дня. Данила Монахов после ссоры с бабушкой взял ружье и несколько раз выстрелил в нее, а затем убил прибежавшего на крик мужчину. После этого он, вооружившись вторым ружьем, отправился на автобусную остановку, где убил двух и ранил двух человек.

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