Путин поручил создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций

Указ президента опубликован на портале правовой информации

В России появится комиссия по вопросам защиты от новых инфекций. Указ о ее создании подписал президент Владимир Путин.

"Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности России по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций", - говорится в документе, который опубликован на сайте правовой информации.

Комиссию возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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