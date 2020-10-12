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Роспотребнадзор ожидает снижения заболеваемости коронавирусом к весне

22:44
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Чтобы процесс не затянулся, россиян просят носить маски

Суточные показатели по новым случаям коронавируса снизятся и, вероятно, вернутся в летним показателям только к февралю-марту 2021 года. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Он пояснял, что в России еще даже не завершилась первая волна. Нынешний рост заболеваемости продлится еще примерно три недели, после чего начнется снижение числа новых случаев коронавируса.

Сейчас в России коронавирусом переболели не более 1% населения. Чтобы процесс стабилизации не затянулся, важно соблюдать санитарные меры, подчеркнул Горелов в интервью "России 24".

Он также отметил, что в России нет случаев повторного заражения коронавирусом. В мире с начала пандемии зафиксировано всего шесть эпизодов. Кроме того, Горелов опроверг слухи о том, что у переболевших ковидом зимой пропал иммунитет к инфекции.

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