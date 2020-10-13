Кузькина мать: известному фейку о Хрущеве - 60 лет

По трибуне ООН ботинком политик не стучал

Кузькиной матери стукнуло 60. Именно ее Никита Хрущев обещал показать врагам, постукивая ботинком по высокой трибуне ООН. Одна из самых громких историй XX века и одна из самых скандальных фотографий. 12 октября 1960 года Никита Хрущев сулит империалистам Кузькину мать и стучит ботинком.

На долгие десятилетия эта история стала фигурировать в информационной войне против Советского Союза и его лидеров – агрессивные, неуправляемые, лишенные дипломатических качеств.

При всяком удобном случае Хрущева с ботинком вытаскивали из архива и демонстрировали миру, когда нужно было проиллюстрировать любую антисоветскую кампанию и обвинить СССР в очередной агрессии. Как это перекликается с днем сегодняшним.

Но давайте повнимательнее. Вот советская делегация бурно реагирует на выступление представителя Филиппин, который призывает деколонизировать Восточную Европу и распустить соцблок. Но ботинками вроде бы никто не стучит. Вот Хрущев с пламенной речью на трибуне. Но ботинка в руках тоже нет.

Председатель того самого заседания, у которого все это происходило на глазах, ирландец Фредерик Боланд симпатий к Хрущеву не испытывал, называл его опьяненным властью доктринером, но ни о каких ботинках никогда не упоминал.

Известный американский журналист Уильям Таубман, автор фундаментальных трудов, посвященных СССР, в своей книге "Хрущев: человек и его эпоха" кропотливо собрал свидетельства того дня и пришел к выводу, что советский лидер, возможно, и помахал ботинком, но вот по трибуне не стучал – десятки фотокорреспондентов просто не смогли бы пропустить такой кадр.

Кулаками помахать, кукурузу всем показать, такие жесты Хрущев любил. Был эмоционален, временами не сдержан, но даже западные политики, Хрущева недолюбливавшие, отмечали его острый ум, чувство юмора и простую человечность.

Как же долго живут подобные идеологические сенсации. Когда никто точно не видел, но все вроде бы знают, что было. Ровно 60 лет исполнилось одному из самых известных фейков XX века. Когда в действительности все не так, как на самом деле.

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