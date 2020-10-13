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"Украинский режим несовместим с развитием": объяснено заявление Зеленского о Донбассе

09:04
  • вторник
  • 13 октября 2020

Эксперт дал комментарий в программе "События. 25-й час"

Удастся ли Киеву и Варшаве наладить отношения с учётом их резкого расхождения в оценках прошлых украинско-польских кровавых конфликтов? И что означает заявление Владимира Зеленского о готовности подать в отставку, если  конфликт в Донбассе не будет разрешён?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Нынешний фашистский режим на Украине несовместим с развитием. Невозможно развиваться, нет никакого будущего. Единственный способ контролировать людей, лишенных будущего – это организация войны. Поэтому конфликт на Донбассе – условие сохранения любой украинской власти", - рассказал Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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