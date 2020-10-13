ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений COVID-19

Смертность пока на прежнем уровне

Рекордное число заражений COVID-19 зафиксировала за минувшую неделю Всемирная организация здравоохранения. В мире за период с 5 по 11 октября выявлено 2,2 миллиона новых случаев коронавируса – это самый высокий недельный рост с начала пандемии.

"С 5 октября из шести регионов ВОЗ поступили сообщения о более чем 2,2 миллиона новых случаев заболевания и 39 тысячах смертей от COVID-19. Это самое большое число случаев, о которых было сообщено за одну неделю", - отмечается в еженедельном информационном бюллетене ВОЗ.

Число смертей от коронавируса примерно соответствует показателям предыдущей недели, всего в мире по состоянию на 11 октября умерли от связанных с COVID-19 заболеваний 1 070 355 человек. Количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, по данным ВОЗ, достигло 37 109 851. По подсчетам других организаций – в частности, того же университета Хопкинса – число заболевших в мире вплотную приблизилось к 38 миллионам.

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