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Нижегородский стрелок найден мертвым

08:32
  • вторник
  • 13 октября 2020

Он устроил стрельбу по случайным прохожим

18-летний Даниил Монахов, открывший стрельбу на автобусной остановке Большеорловское Борского района Нижегородской области, найден мертвым в лесополосе недалеко от места произошедшего.

К стрельбе в нижегородском поселке привела ссора с бабушкой
Подробности стрельбы на остановке в Нижегородской области

"Найдено тело... Недалеко от места, где все произошло", - сообщили в региональном следственном управлении СК России. Тело подозреваемого в стрельбе юноши обнаружили сотрудники полиции и представители Росгвардии региона во время оперативно-розыскных мероприятий, передает РИА Новости.

Согласно версии следствия, днем в понедельник, 12 октября, вооруженный ружьем Даниил Монахов открыл стрельбу на автобусной остановке по находившимся там людям. Трое человек скончались от полученных ранений, еще трое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Предполагается, что причиной стрельбы стала ссора 18-летнего Даниила с бабушкой.

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