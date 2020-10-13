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Раскрыт секрет легкого пробуждения без будильника

08:37
  • вторник
  • 13 октября 2020

Нужно поработать над собой

Существует несколько простых правил, благодаря которым можно научиться вставать по утрам без будильника. 
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Для начала рекомендуется рассчитать индивидуальную норму сна. Обычно человеку нужно спать от шести до девяти часов в сутки, чтобы чувствовать себя нормально. Чтобы узнать свою норму, придется поэкспериментировать: спать разное количество часов, а затем записывать ощущения после пробуждения и в течение дня. 

Вычислив идеальную длительность сна, следует привить себе полезный навык - ложиться и вставать в одно и то же время. Привычка в этом вопросе имеет ключевое значение. К примеру, тем, кто пробуждается в 7:00, желательно ложиться до 23:00. Делать это нужно не только в будни, но и по выходным. 

Как пишет "Ридус", подниматься с постели нужно сразу после пробуждения, но не резко. Можно потянуться, неторопливо приподняться, сесть, а уже потом встать и направиться в ванну.

Эксперты также не рекомендуют спать днем, поскольку это может нарушить режим сна. 

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