Раскрыт секрет легкого пробуждения без будильника

Нужно поработать над собой

Существует несколько простых правил, благодаря которым можно научиться вставать по утрам без будильника.

Для начала рекомендуется рассчитать индивидуальную норму сна. Обычно человеку нужно спать от шести до девяти часов в сутки, чтобы чувствовать себя нормально. Чтобы узнать свою норму, придется поэкспериментировать: спать разное количество часов, а затем записывать ощущения после пробуждения и в течение дня.

Вычислив идеальную длительность сна, следует привить себе полезный навык - ложиться и вставать в одно и то же время. Привычка в этом вопросе имеет ключевое значение. К примеру, тем, кто пробуждается в 7:00, желательно ложиться до 23:00. Делать это нужно не только в будни, но и по выходным.

Как пишет "Ридус", подниматься с постели нужно сразу после пробуждения, но не резко. Можно потянуться, неторопливо приподняться, сесть, а уже потом встать и направиться в ванну.

Эксперты также не рекомендуют спать днем, поскольку это может нарушить режим сна.

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