Историк Соколов рассказал о любовнике убитой аспирантки

По его словам, девушка связалась с рецидивистом

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что у девушки был роман с "бандитом-рецидивистом", который оказывал на нее сильное влияние.

"Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске по линии Интерпола. […] Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей. […] Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит. Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой", - рассказал Соколов.

Он признался, что о возможном любовнике своей возлюбленной узнал уже в "Бутырке". Соколов предположил, что мужчина хотел использовать Ещенко в собственных целях, и по его заданию девушка оставалась рядом с историком. Он добавил, что завести любовника Ещенко могла, пока Соколов ездил в Нормандию, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Согласно версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 в своей петербургской квартире историк Олег Соколов застрелил 24-летнюю аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Мужчина поскользнулся и упал в реку Мойку, откуда его вытащил случайный прохожий. В рюкзаке 63-летнего профессора обнаружили пакет с частями тела девушки. В квартире, где Соколов проживал с Ещенко, также найдены фрагменты женского тела.

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