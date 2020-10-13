По другим данным - превысило эту цифру

Число выявленных случаев COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 38 миллионам. По данным американского университета Джонса Хопкинса, к 8 часам утра 13 октября зафиксировано 37 801 526 заболевших коронавирусом.

Количество жертв заболеваний, связанных с COVID-19, по подсчетам университета, достигло 1 080 680 человек. А вылечились от коронавируса за все время пандемии более 26 миллионов пациентов.

В лидерах по числу заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты – там выявлено 7 804 199 случаев. На втором месте Индия - 7 715 880 заболевших, на третьем – Бразилия, где заболели 5 103 408 человек.

Своя методика подсчета и свои источники у специализирующегося на статистике портала Worldometer. По его данным, количество зараженных COVID-19 в мире уже превысило 38 миллионов.

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