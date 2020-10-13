Зафиксирована первая в мире смерть от повторного заражения COVID-19

Случай произошел в Нидерландах

В Нидерландах зафиксирован первый в мире случай смерти после повторного заражения коронавирусной инфекцией. Сообщается, что умершей оказалась 89-летняя женщина.

Ученые сообщили, что женщина страдала формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом. Повторно коронавирусом она заразилась спустя пару месяцев после первого раза. Спустя несколько дней с момента начала болезни ее состояние значительно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу из-за COVID-19 пациентка скончалась, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 37,7 миллионов человек, 1,08 миллион из них скончались. В России выявлено 1,31 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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