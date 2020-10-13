Названы самые удобные сервисы каршеринга

Их оценивали по 131 критерию

Специалисты Роскачества проверили популярные приложения для каршеринга. Исследование проводилось по 131 критерию. Эксперты протестировали работу приложений как обычные пользователи. Это было сделано в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Волгограде.

Эксперты оценивали приложения по следующим категориям: функциональность, удобство использования, информационная безопасность, правовая оценка и информация о приложении.

В тройку лидеров-приложений для iOS и Android попали "Яндекс.Драйв", "Делимобиль" и BelkaCar.

Протестированные приложения показались специалистам стабильными и надежными. Все, за исключением YouDrive на iOS, получили наивысший балл за скорость запуска.

На сайте Роскачества указаны некоторые плюсы и минусы приложений.

Например, с помощью приложений Rentmee и Bumerang на iOS и Android, а также "URAмобиль" на Android нельзя отследить путь от клиента до автомобиля.

У оператора Cars7 нет поиска машины по модели. Только приложения "Делимобиль", "Яндекс.Драйв" и Bumerang позволяют фильтровать автомобили по уровню топлива в баке.

В приложениях BelkaCar и YouDrive можно посмотреть уже имеющиеся повреждения автомобиля, а у остальных такой функции нет.

В BiBiCar, Bumerang и "URAмобиля" отсутствует возможность сообщить дополнительные сведения о поездке, в том числе о ДТП, поломке или недостатке омывающей жидкости.

Только у "Делимобиля", "Яндекс.Драйва" и "URAмобиля" имеется функция уведомление о незавершенной аренде. Она необходима в том случае, если авто не двигается с места в течение 30 минут.

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