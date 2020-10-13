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Названы самые удобные сервисы каршеринга

09:21
  • вторник
  • 13 октября 2020

Их оценивали по 131 критерию

Специалисты Роскачества проверили популярные приложения для каршеринга. Исследование проводилось по 131 критерию. Эксперты протестировали работу приложений как обычные пользователи. Это было сделано в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Волгограде. 
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Эксперты оценивали приложения по следующим категориям: функциональность, удобство использования, информационная безопасность, правовая оценка и информация о приложении. 

В тройку лидеров-приложений для iOS и Android попали "Яндекс.Драйв", "Делимобиль" и BelkaCar. 

Протестированные приложения показались специалистам стабильными и надежными. Все, за исключением YouDrive на iOS, получили наивысший балл за скорость запуска. 

На сайте Роскачества указаны некоторые плюсы и минусы приложений. 

Например, с помощью приложений Rentmee и Bumerang на iOS и Android, а также "URAмобиль" на Android нельзя отследить путь от клиента до автомобиля. 

У оператора Cars7 нет поиска машины по модели. Только приложения "Делимобиль", "Яндекс.Драйв" и Bumerang позволяют фильтровать автомобили по уровню топлива в баке. 

В приложениях BelkaCar и YouDrive можно посмотреть уже имеющиеся повреждения автомобиля, а у остальных такой функции нет. 

В BiBiCar, Bumerang и "URAмобиля" отсутствует возможность сообщить дополнительные сведения о поездке, в том числе о ДТП, поломке или недостатке омывающей жидкости. 

Только у "Делимобиля", "Яндекс.Драйва" и "URAмобиля" имеется функция уведомление о незавершенной аренде. Она необходима в том случае, если авто не двигается с места в течение 30 минут.

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