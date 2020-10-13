ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент РАН рассказал, что поможет остановить коронавирус

09:38
  • вторник
  • 13 октября 2020

Болезнь сильно повлияла на привычный уклад жизни

Наличие сразу нескольких вакцин от коронавирусной инфекции является фактором, способным остановить пандемию, уверен президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1750 пациентов
Зафиксирована первая в мире смерть от повторного заражения COVID-19

Он отметил, что у вакцинируемых людей могут быть хронические заболевания, также действие вакцины во многом зависит от возраста пациента. В случае разнообразия препаратов, подходящих разным группам людей, для каждого получится подобрать определенную вакцину, передает РИА Новости.

"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию", заявил Сергеев.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 37,7 миллионов человек, 1,08 миллион из них скончались. В России выявлено 1,31 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.