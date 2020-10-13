Президент РАН рассказал, что поможет остановить коронавирус

Болезнь сильно повлияла на привычный уклад жизни

Наличие сразу нескольких вакцин от коронавирусной инфекции является фактором, способным остановить пандемию, уверен президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Он отметил, что у вакцинируемых людей могут быть хронические заболевания, также действие вакцины во многом зависит от возраста пациента. В случае разнообразия препаратов, подходящих разным группам людей, для каждого получится подобрать определенную вакцину, передает РИА Новости.

"И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию", заявил Сергеев.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 37,7 миллионов человек, 1,08 миллион из них скончались. В России выявлено 1,31 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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