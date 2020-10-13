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Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1750 пациентов

09:28
  • вторник
  • 13 октября 2020

Общее число выздоровевших в столице превысило 264 тысячи

Врачи выписали из столичных больниц за минувшие сутки еще 1750 пациентов, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Общее число выздоровевших в столице превысило 264 тысячи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1750 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264500", - заявила вице-мэр.

Ракова напомнила, что отсутствие заболевания подтверждается специальными исследованиями, которые проводят медики перед выпиской пациента. Тем, кто должен оставаться под наблюдением врачей, даются необходимые рекомендации. Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, добавила вице-мэр.

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