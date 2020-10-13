Трое силовиков погибли в бою с террористами в Чечне

Четыре боевика уничтожены

13 октября в Октябрьском районе Грозного ввели режим контртеррористической операции (КТО). Между сотрудниками Росгвардии и боевиками произошло вооруженное столкновение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате операции в Грозном уничтожены четыре боевика. Три сотрудника правоохранительных органов погибли. Один из них полицейский, двое - бойцы Росгвардии.

РИА Новости приводит другие данные: в результате боестолкновения погибли двое преступников.

"Операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит", - рассказал источник ТАСС.

Контртеррористическая операция началась в Чеченской Республике после того, как оперативники получили информацию о готовящихся терактах. "Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне.

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