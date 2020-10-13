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В регионах вводят новые ограничения из-за коронавируса

11:52
  • вторник
  • 13 октября 2020

Многие люди не соблюдают правила защиты от COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом в российских регионах вынуждает вводить новые ограничительные меры. В Алтайском крае на неделю продлили школьные каникулы. В Ростовской области запретили спортивные соревнования. Требование носить маски и перчатки в общественных местах становится обязательным.
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Элементарные правила профилактики казалось бы, должен усвоить уже каждый. Коронавирус прочно вошёл в жизнь всей планеты ещё полгода назад. Впрочем, тех, кто сам, без подсказки, знает, как можно себя обезопасить - единицы. Вместо этого предпочитают спорить.

Маска с недавних пор прочно ассоциируется с тем, без чего из дома выйти просто невозможно - вроде ключей или мобильного телефона. Средство защиты должно полностью закрывать рот и нос. Об этом напоминают и сотрудникам торговых предприятий. Продавцы должны показывать пример.

Чтобы избежать возвращения весенних жёстких ограничений, всего-то и нужно соблюдать предписанные Роспотребнадзором рекомендации. Носить маску на лице, а не в руках, в сумке или на подбородке. И надевать ее не в спешке, завидев сотрудников проверки.

"Главная задача сегодня - научить людей соблюдать все правила, которые сегодня разработаны, чтобы не возникало заражения при личных контактах, которые составляют максимум из числа заражений. Большой процент заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями безопасности против Ковида. Несмотря на то, что сегодня мы видим цифры прироста, мы сегодня в России не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий, или предприятий", - сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Гражданам старше 65 лет, а также страдающим от хронических заболеваний рекомендовано не выходить на улицу. Руководителей предприятий просят перевести на дистанционный режим как можно больше сотрудников. Ежедневно специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинговое обследование всех мест массового скопления людей. Помощь оказывают и бизнесу, который тоже существенно пострадал во времена пандемии. В столице приняли четыре пакета антикризисных мер на сумму почти 88 миллиардов рублей - указ подписал Сергей Собянин. Речь об отмене и отсрочке арендных и авансовых платежей, компенсации по налогу на имущество и землю, а также помощи в кредитовании и субсидировании малого и среднего бизнеса независимо от вида деятельности.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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