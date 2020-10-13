В Баку и Ереване сообщили о сохраняющейся напряженности в Карабахе

Политики обеих стран проводят встречи с иностранными дипломатами.

О сохраняющейся напряжённости на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сообщают в Баку и Ереване. Минобороны Азербайджана заявило о пресечении атак со стороны противника этой ночью. В Армении же завели дело по статье "Международный терроризм" - по имеющимся сведениям, в боевых действиях участвовали иностранные наёмники.

Переговорный процесс продолжается. В российской столице во вторник глава МИД Армении встречается с сопредседателями Минской контактной группы. Москва уже зарекомендовала себя как посредник, с помощью которого стороны Карабахского конфликта все-таки могут достичь компромисса. Соглашение о перемирии положительно оценили и в ПАСЕ. Там отметили - когда сразу два члена организации вовлечены в конфликт, это не может не вызывать беспокойства. Одновременно с этим из Страсбурга упреки звучат в адрес Турции, ну а генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье "Международный терроризм" на основании сведений об участии в боевых действий наёмников.

"Однозначно, что эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней. Происходящее нужно рассматривать в контексте политики Турции в Средиземноморье, в Сирии, в Ираке, в отношениях с Грецией, в отношениях с Кипром. И это однозначно политика, направленная на восстановление турецкой империи", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Помощник президента Азербайджана вместе с иностранными послами, консулами и коверными в делах посетили город Мингячевир, который расположен примерно в 100 километрах от линии фронта. Разрушения - последствия ракетных ударов армии противника, заявляет Баку.

В Степанакерте обнаружили 670 неразорвавшихся снарядов в основном турецкого и израильского производства, докладывают власти непризнанной Республики. На линии фронта по-прежнему неспокойно. Особенно в Тертерском районе.

Ереван все обвинения в свой адрес категорически отвергает. Отмечая, что за минувшие сутки военные сбили 5 азербайджанских беспилотников и уничтожили семь единиц бронетехники.

Нарушение режима прекращения огня неприемлемым назвал генсек ООН. Ну а патриарх Московский и всея Руси обратился к главе управления мусульман Кавказа и каталикосу всех армян с призывом сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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