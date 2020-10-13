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Названа опасность "лишних" банковских карт

09:56
  • вторник
  • 13 октября 2020

В погоне за выгодой можно лишиться денег

Порой люди заводят сразу несколько банковских карт, каждая из которых нужна для каких-то конкретных целей. Однако в такой ситуации есть риск потерять часть денег, предупредил аналитик Михаил Коган.

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Эксперт отметил, что при наличии сразу несколько карт нужно тщательно за ними следить, чтобы не получить штраф за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период.

"Прежде всего, важно понять, все ли карты для вас выгодны. Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счете – действовать с определенными ограничениями", - обратил внимание Коган.

Он добавил, что выгода от кешбэка тоже не всегда однозначна. По возможности лучше отдавать предпочтение универсальным вариантам для всех товаров и услуг, нежели выбирать из ряда категорий самое выгодное, передает агентство "Прайм".

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