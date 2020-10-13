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В Царицыно открылась выставка "Семья - душа России"

14:55
  • вторник
  • 13 октября 2020

Она будет работать до 13 декабря

В музее-заповеднике Царицино начинает работу выставка "Семья - душа России". Торжественное открытие состоялось накануне.

Выставка посвящена теме взаимной любви и супружеской верности. В основе экспозиции - работы известных мастеров из Третьяковской галереи, других музейных собраний и частных коллекций. А также картины современных художников и даже студентов, которые участвовали в конкурсе.

Из двух с половиной тысяч работ жюри выбрало 189. Выставка в Большом дворце музея-заповедника Царицино будет открыта до 13 декабря.

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Выставка "Семья - душа России"
Выставка "Семья - душа России"
Выставка "Семья - душа России"
Выставка "Семья - душа России"
Выставка "Семья - душа России"
Выставка "Семья - душа России"
Выставка "Семья - душа России"
Выставка "Семья - душа России"
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