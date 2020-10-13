Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Серёжи Станкевича

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Серёжи Станкевича. У четырёхлетнего мальчика тяжёлый и очень редкий врождённый порок сердца.

Страшный диагноз поставили, когда ему был всего месяц. С тех пор родители всё тратят только на то, чтобы спасти жизнь сына. Он уже перенёс две сложнейшие операции. Врача, который их проведёт, очень долго искали. Многие отказывались - был большой риск, что мальчик просто не перенесёт вмешательств. Помочь согласился выдающийся кардиохирург в одной из немецких клиник. И вот теперь необходимо как можно скорее сделать контрольное обследование. Без него все предыдущие усилия могут оказаться напрасными. Медицинская услуга стоит почти два миллиона рублей. У родителей Серёжи таких денег нет. И сейчас очень нужна ваша помощь.

Чтобы спасти жизнь Серёже, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Мы благодарим вас, наших телезрителей, за то, что вы не остаётесь равнодушными к чужой беде и помогаете дарить надежду тем, кто так сильно хочет жить!

Сереже Станкевичу в будущем году исполняется пять лет. Но на вид он гораздо младше. Он не говорит, не умеет прыгать и бегать. Но даже то, что малыш сам ходит, активно жестикулирует - это огромный прорыв, говорит отец.

"Когда, допустим, физически пытался что-то поделать, он просто весь синел", - рассказал Сергей Станкевич.

Все из-за тяжелого врожденного порока сердца, очень редкой разновидности: артрезия легочной артерии 4 типа в структуре тетрады Фалло. Такой диагноз ставят примерно одному из тысячи пациентов с пороками сердца. Сережины родители узнали о нем, когда сыну исполнился месяц.

Сережино сердечко устроено так, что в левое легкое подается избыточный поток крови, а в правое она почти не поступает. Из-за этого в организме значительно понижено содержание кислорода. Малыш медленно угасал, но оперировать его врачи отказывались. В лучших клиниках мира говорили: тонкие сосудики невозможно сшить без образования тромба, ребёнок не переживёт операцию. Откликнулся выдающийся кардиохирург Виктор Храшка.

"От нас отказались везде. И когда пришел ответ: "Я возьмусь за вашего сына" - это было, знаете, такая волна счастья", - говорит Екатерина Станкевич.

Позади у Сережи две сложнейшие операции — на правое легкое ему установлен шунт, ограничивающий приток крови, а на левое - расширяющий бэнд.

Теперь остался последний, самый важный шаг. Нужно пройти контрольное обследование — катетеризацию — чтобы убедиться, что имплантаты работают правильно.

"Надо сейчас обязательно сделать это обследование, потому что если пошло какое-то сужение сосудов, если мы вовремя этого не сделаем, то получится, что все эти усилия, операции - все то, что перенёс ребёнок, это вообще все было напрасно", - рассказала Екатерина Станкевич.

Клиника, в которой работает бригада Сережиных кардиохирургов, находится в Германии. Счет за медицинскую услугу — 1 миллион 999 тысяч 118 рублей. Неподъемная сумма для родителей, которые уже четыре года все тратят только на лечение сына. На каждую из Сережиных операций деньги собирали всем миром: помогали родные, коллеги по работе, благотворительные фонды.

"Я верю, что вот дважды получилось. И сейчас все получится. Я верю, что сейчас в мире очень много добрых людей. Не просто верю, я об этом знаю", - говорит Екатерина Станкевич.

Этот мальчик растет очень добрым и светлым ребенком. Пока еще он не может сказать, как сильно он любит маму, папу и весь мир. Но родители верят: все обязательно изменится к лучшему.

Чтобы спасти жизнь Серёже, обследование нужно сделать как можно скорее - поэтому ваша помощь ему нужна прямо сейчас! Сделать это просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Серёжи Станкевича, программа 1093

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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