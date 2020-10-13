Диетолог научила правильно "заедать" стресс

Лакомства не спасают от проблем, но могут облегчить переживания

Привычка успокаивать себя при помощи вкусной еды может плохо сказаться не только на фигуре, но и на здоровье. Диетолог Ирина Бережная объяснила, как правильно "заедать" стресс, чтобы при этом не навредить себе.

Специалист отметила, что снимать нервное напряжение едой – абсолютно нормально. Можно позволить себе любимое лакомство, но нужно знать меру.

"Выбирать надо продукты, которые приносят удовольствие. Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада, и настроение улучшится. Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда", - подчеркнула Бережная.

Она отметила, что облегчение, которое принесла любимая еда, является временным, и не помогает устранить причину проблемы, сколько ни увеличивай количество потребляемых лакомств. Врач предупредила, что неограниченное "заедание" негативных моментов жизни может привести к хроническому стрессу, что впоследствии чревато более серьезными проблемами, передает Радио Sputnik.

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