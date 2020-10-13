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Протестующие рестораторы блокировали движение в Париже

10:13
  • вторник
  • 13 октября 2020

Протяженность пробок – почти полтысячи километров

Столица Франции встала в пробках. Манифестацию на кольцевой дороге вокруг Парижа устроили представители ресторанного бизнеса. Таким образом они решили привлечь внимание властей к тяжелому положению, в которое попала отрасль из-за пандемии коронавируса.
Власти Парижа закрывают бары из-за коронавируса

Ранним утром участники акции перекрыли несколько полос движения в районе юго-западного выезда из города Порт-де-Сен-Клу, после чего отправились маршем на юг. Официанты, повара и метрдотели просят государство оказать им дополнительную поддержку. Они указывают на то, что из-за ситуации с коронавирусом заведения простаивают уже на протяжении семи месяцев.

Начало акции пришлось на утренний час пик. В результате протяженность пробок во французской столице быстро выросла до 460 километров. Немногим лучше ситуация в Лионе, где владельцы и работники ночных клубов проводят акцию "Улитка". Они движутся по улицам города на автомобилях с минимальной скоростью – также пытаясь привлечь внимание властей к вызванными пандемией проблемам, передает ТАСС.

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