Назван неочевидный симптом сахарного диабета

Это веский повод для обращения к врачу

Британские врачи рассказали, что сухость во рту может быть симптомом серьезного заболевания.

Как пишет Express, высокий уровень сахара уменьшает количество слюны. Людям, которые ощущают сухость во рту и жжение в верхней части горла, следует сдать анализы для диагностики сахарного диабета.

Напомним другие симптомы сахарного диабета: повышенное мочеиспускание, постоянная жажда и медленное заживление ран.

Кроме того, недостаток слюны может свидетельствовать о проблемах с деснами и о наличие кариеса.

Иногда малый отток слюны является побочным эффектом от применения лекарств.

Проблемы со слюноотделением бывают также при обезвоживании и во время нервного стресса.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачам при возникновении изменений в работе организма.

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