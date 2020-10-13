Назван неочевидный симптом сахарного диабета

Это веский повод для обращения к врачу
Британские врачи рассказали, что сухость во рту может быть симптомом серьезного заболевания.
Как пишет Express, высокий уровень сахара уменьшает количество слюны. Людям, которые ощущают сухость во рту и жжение в верхней части горла, следует сдать анализы для диагностики сахарного диабета.
Напомним другие симптомы сахарного диабета: повышенное мочеиспускание, постоянная жажда и медленное заживление ран.
Кроме того, недостаток слюны может свидетельствовать о проблемах с деснами и о наличие кариеса.
Иногда малый отток слюны является побочным эффектом от применения лекарств.
Проблемы со слюноотделением бывают также при обезвоживании и во время нервного стресса.
Специалисты рекомендуют обращаться к врачам при возникновении изменений в работе организма.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"