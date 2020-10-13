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Назван неочевидный симптом сахарного диабета

10:34
  • вторник
  • 13 октября 2020

Это веский повод для обращения к врачу

Британские врачи рассказали, что сухость во рту может быть симптомом серьезного заболевания.
Пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства

Как пишет Express, высокий уровень сахара уменьшает количество слюны. Людям, которые ощущают сухость во рту и жжение в верхней части горла, следует сдать анализы для диагностики сахарного диабета. 

Напомним другие симптомы сахарного диабета: повышенное мочеиспускание, постоянная жажда и медленное заживление ран. 

Кроме того, недостаток слюны может свидетельствовать о проблемах с деснами и о наличие кариеса. 

Иногда малый отток слюны является побочным эффектом от применения лекарств.  

Проблемы со слюноотделением бывают также при обезвоживании и во время нервного стресса.  

Специалисты рекомендуют обращаться к врачам при возникновении изменений в работе организма.

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