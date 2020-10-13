Johnson & Johnson прекратила испытания вакцины от коронавируса

Причина – необъяснимая болезнь одного из добровольцев

"Необъяснимая болезнь" одного из участников вынудила американскую компанию Johnson & Johnson приостановить испытания вакцины от коронавируса. Неожиданные проявления, как сообщается на сайте компании, возникли во время третьей фазы исследований.

"Мы временно приостановили дальнейшую раздачу доз вакцины от COVID-19 из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний", — говорится в сообщении.

К исследованиям американской вакцины привлекли 60 тысяч человек из США, Бразилии, Аргентины и Мексики. Состояние заболевшего участника испытаний изучается.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее предположили, что оуоло 2 миллионов жителей Земли могут умереть от коронавируса прежде, чем вакцины от COVID-19 найдут широкое применение. По подсчетам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, коронавирусной инфекцией может заразиться около 10% населения планеты, напоминают "Известия".

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