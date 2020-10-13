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Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

11:44
  • вторник
  • 13 октября 2020

В деталях инцидента разбираются следователи

В посёлке Большеорловское Нижегородской области полицейские обнаружили тело молодого человека, который накануне застрелил трёх жителей на автобусной остановке. Ещё трое получили ранения. Они госпитализированы. Двое из них в тяжелом состоянии. Следователи проведут посмертную психиатрическую экспертизу злоумышленника.

Найти стрелка, который накануне вечером открыл огонь по людям на автобусной остановке, удалось только рано утром. Бойцы ОМОНа и СОБРа всю ночь прочёсывали окрестности посёлка Большеорловское – это примерно в 70 километрах от Нижнего Новгорода. Искали с помощью собак, тепловизоров и даже коптеров. Тело обнаружили в лесополосе на окраине посёлка. 18-летнй Даниил Монахов скрылся в лесу, убив троих человек и ещё троих ранив.

По версии следствия, молодой человек гостил у бабушки. Между родственниками завязалась ссора, и он выстрелил в пожилую женщину из охотничьего ружья. Затем покинул квартиру и открыл огонь уже по людям, которые стояли на остановке.

Врачам удалось спасти жизни трёх прохожих. А вот бабушка стрелка - в критическом состоянии. У пенсионерки из-за пулевых ранений большая кровопотеря. Она сейчас в реанимации. Двое других пострадавших переведены в обычные палаты. Власти Нижегородской области пообещали оказать помощь родственникам погибших и пострадавших.

В деталях происшествия сейчас разбираются следователи. Установлено, что у подозреваемого при себе были два гладкоствольных ружья и около полусотни патронов. По крайней мере, одним ружьем Монахов владел законно. У него был охотничий билет, а лицензию на оружие он оформил чуть меньше месяца назад. Глава Следственного комитета поручил проверить законность выдачи разрешения и дать оценку работе местных правоохранительных органов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Место стрельбы на остановке в Нижегородской области
Место стрельбы на остановке в Нижегородской области
Место стрельбы на остановке в Нижегородской области
Нижегородский стрелок Даниил Монахов
Нижегородский стрелок Даниил Монахов
Обыск в квартире Нижегородского стрелка
Обыск в квартире Нижегородского стрелка
Нижегородский стрелок Даниил Монахов
Нижегородский стрелок Даниил Монахов
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