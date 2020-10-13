Прививку от гриппа в Москве чаще всего делают по вторникам

Пункты вакцинации работают каждый день

Вторник – самый популярный день для прививки от гриппа у москвичей. Такой вывод сделан спустя 6 недель после старта масштабной вакцинации. При этом пункты вакцинации работают в ежедневном режиме.

Вакцинация проходит во всех поликлиниках. Кроме того, любой человек старше 18 лет может сделать прививку в мобильных пунктах, для этого нужно только предъявить свой паспорт.

Сама процедура вакцинации занимает не больше 15 минут. Перед прививкой врач тщательно осматривает пациента и выявляет возможные противопоказания.

Получить подробную информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте mosgorzdrav.ru/antivirus.

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