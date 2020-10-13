Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в окружающей среде

Пробы для исследований были взяты в местах общего пользования

Специалистам Роспотребнадзора удалось обнаружить коронавирусную инфекцию в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах. При этом в продуктах питания инфекция выявлена не была, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды", - сказано в сообщении.

В ходе исследования было снято более 100 тысяч проб с объектов окружающей среды. При этом 134 из них (в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах) выявили COVID-19, передает РИА Новости.

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