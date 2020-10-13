Туристка вернула украденные из Помпей вещи, потому что испугалась проклятия

Женщина призналась, что многие годы ее преследовали несчастья

Жительница Канады призналась, что в 2005 году во время посещения Помпей украла из древнего города несколько артефактов. Спустя 15 лет она решила вернуть вещи на место, чтобы "избавиться от проклятья".

Женщина отправила туристическому агентству в Помпеях посылку с двумя мозаичными плитками, частями амфоры и куском керамики, также она приложила письмо с извинениями. В нем Николь заявила, что считает "сувениры" причиной всех бед, которые преследовали ее на протяжении многих лет. Она подчеркнула, что усвоила урок, и просит "прощения у Бога".

"Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье. Сейчас мне 36 лет, и у меня дважды был рак молочной железы. В последний раз все закончилось двойной мастэктомией. У меня и моей семьи также были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу перекладывать это проклятие на своих близких", - написала канадка.

Она добавила, что взяла артефакты, потому что хотела иметь кусочек истории, которого нет ни у кого. Однако реликвии имели "много негативной энергии, связанной с этой землей", передает The Guardian.

Крупный древнеримский город Помпеи на юге Италии был погребен под слоем вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Катастрофа унесла жизни множества людей.

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