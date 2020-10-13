Вдова Караченцова описала жизнь с пенсией в 150 тысяч

С такими деньгами можно путешествовать

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, прокомментировала предложение выплачивать ей пенсию в размере 150 тысяч рублей.

Художник Никас Сафронов выразил мнение, что вдова Караченцова, которая долгое время поддерживала великого актера, заслуживает пенсию в 150 тысяч. Она ежедневно ухаживала за больным Караченцовым, возила его по врачам, бросила ради него работу и при этом не унывала.

"50 тысяч - это нормально! - отреагировала на слова художника Поргина. - С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу".

В разговоре с Sobesednik.ru артистка отметила, что не шикует. Покупка бриллиантов, по ее выражению, осталась в прошлом. Будучи заслуженной артисткой России, вдова получает надбавку в 30 тысяч рублей к пенсии. При этом ей выплачивают гонорары за участие в ток-шоу. "Мне хватает", - говорит Людмила Поргина.

Напомним, Николай Караченцов умер в 2018 году. У него была раковая опухоль.

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