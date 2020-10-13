В России за сутки выявлено 13 868 новых случаев COVID-19

Самые высокие показатели – в Москве

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в России за сутки составило 13 868. Последние данные по ситуации с коронавирусом обнародовал оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 13 868 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 892 (28,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, умерли за сутки 244 человека. Самые высокие показатели по-прежнему в Москве, где за сутки количество выявленных случаев составило 4 618. Скончались 58 человек, выписались из столичных больниц 1750 пациентов.

Число случаев COVID-19 в России начало расти с сентября. В течение месяца суточный прирост увеличился с 5 тысяч до 10 тысяч. В минувшее воскресенье было объявлено об антирекорде: медики зафиксировали 13 634 случая, такого не было за все время эпидемии в России.

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