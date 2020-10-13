В Роспотребнадзоре оценили возможность "блокирования" экономики из-за COVID-19

В ведомстве не видят в этом смысла

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день нет смысла в повторном блокировании экономики страны и приостановке функционирования предприятий.

Руководитель ведомства подчеркнула, что нынешняя ситуация с вирусом не требует столь радикальных мер, передает РИА Новости. По ее словам, опыт российский ученых и медиков позволяет чувствовать себя уверенно и держать ситуацию под контролем даже в свете резкого прироста числа заболевших.

"Несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в Российской Федерации не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день мы в этом смысла не видим", - отметила Попова.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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