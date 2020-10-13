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Сын Валерии подхлестнул слухи о беременности своей жены

12:03
  • вторник
  • 13 октября 2020

Арсений и Лиана поженились в августе

21-летний Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, женился в конце августа. Вскоре после свадебного путешествия он опубликовал фото, которое подхлестнуло слухи о том, что его супруга ждет ребенка. 
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СМИ с августа пишут, что Валерия скоро станет бабушкой. В день свадьбы возлюбленная Арсения надела довольно объемное платье, которое, как поговаривают, позволило ей скрыть округлившийся животик. 

Новое фото в Instagram Арсения Шульгина наделало много шума. На снимке парень обнимает Лиану, причем их руки, соприкоснувшись, лежат на округлившемся животе девушки.  

Недавно Валерия сказала, что она не боится стать бабушкой, но хотела бы, чтобы внуки называли ее по имени, а не бабой или бабулей. 

Напомним, что Арсений и Лиана встречались до свадьбы не больше года. Арсений оригинальным образом сделал Лиане предложение. Молодой человек пригласил девушку в ресторан и усадил ее за столик так, чтобы она увидела бегущую строку на небоскребе Москва-Сити: "Лиана, выходи за меня замуж!" Они расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. 

Арсений - младший сын Валерии от продюсера Александра Шульгина. В этом браке у певицы также появились сын Артемий и дочь Анна.

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