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Попова не видит необходимости в ограничениях для школ и предприятий

12:06
  • вторник
  • 13 октября 2020

Держать школьников дома не стоит

Необходимости держать российских школьников дома нет. Обучение в школах в очном режиме организовано безопасно практически во всех субъектах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В регионах вводят новые ограничения из-за коронавируса

"В этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов России… У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе", - сказала Попова, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".

По данным мониторинга здоровых детей, школьников и студентов, который Роспотребнадзор ведет с августа, вирус обнаружен не более чем у 2% обследованных. Еще у 10% выявлены вирусы респираторных заболеваний.

Глава Роспотребнадзора отметила, что зафиксирован прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тем не менее, Попова не видит смысла из-за этого ограничивать деятельность каких-либо предприятий и отдельных секторов российской экономики.

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